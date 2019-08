Julia Takacs: "Debemos seguir saliendo a hacer deporte y no quedarnos encerradas"

Julia Takacs ha sido protagonista durante este fin de semana, y desgraciadamente no por méritos deportivos. La atleta española se encontraba entrenando en Málaga, cuando vio que en un coche se aproximaba a ella.

"El coche lo vi enseguida. Me pitó y cuando pasé por su lado me invitó a subirme al coche. Se fue y pensaba que ya estaba. Pero cuando vi que volvía me entró más miedo y escapé corriendo, intentando localizar a más gente" afirmó.

Takacs tuvo que ir a una zona más tranquila, donde esperó durante una hora hasta que había más gente por los alrededores. Afirmó que nunca había vivido nada similar. "Pensé que tuve suerte de que estaba solo, llegan a ser varios y me podrían haber pasado cosas peores".

Después de este susto, Julia Takacs ha decidido no volver a esa rutina para ejercitarse muy pronto: "No me he planteado volver a entrenar a esas horas tan tempranas, a horas más normales sí, porque siempre hay gente. Sé que no debo ir sola", aunque manda un mensaje a todas aquellas deportistas que como ella tengan una rutina y un entrenamiento establecido: "No podemos no salir a hacer deporte, o lo que sea. No nos vamos a encerrar, debemos tener cuidado y no debes ir confiada por la vida"

Un suceso lamentable que espera olvidar por completo gracias a aquello que le hace feliz, y conseguir una medalla para España en el próximo Mundial de Doha.