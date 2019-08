Horteralia, el festival más divertido de España

Es el festival que parte la pana. Literal. Y es que no hay nada más hortera que la pana. Horteralia es un festival que reúne año tras año -desde hace una década exactamente- en Cáceres a montón de gente con ganas de reírse de uno mismo y de escuchar a los grupos más cañis (?) de España. Ejemplo de ello es que para este décimo aniversario han conseguido arrejuntar de nuevo a Las Ketchup y su famosísimo 'Aserejé'.

"Todo el mundo nos conoce por ser el festival más divertido de España", dice Sergio Martínez, director del festival en 'La Ventana'. Y es que grupos y públicos están esperando a que llegue invierno para que este evento tenga lugar (este año se celebra el sábado 23 de noviembre). A es X edición del Horteralia ya están confirmadas Las Ketchup y otra de las bandas que más fuerte lo están pegando: Ladilla Rusa. El dúo catalán ha hecho el éxito del verano que se llama 'KITT y los coches del pasado' que descifra cómo es la España más quinqui de nuestros tiempos. Un hitazo que queda como anillo al dedo en el festival de Cáceres.

🔥Hemos vendido las 500 entradas de lanzamiento de pista en menos de 12 horas. Recordad que podéis seguir comprando entradas de pista a través de nuestra web Wegow a 25 euros ¡¡Gracias, #hortefans!! @Las_Ketchup_ @LadillaRusa @Turismo_DipCC

👉 https://t.co/1ox3bahILy pic.twitter.com/0FQyzpLW4s — Horteralia (@Horteralia) August 2, 2019

"Los horteras no son los artistas, sino el público", explica el director, y no le falta razón, ya que desde hace diez años vemos chaquetas de hace 20 años, colores cantosos, estampados de leopardos y pantalones de pana que acaban rompiéndose (aunque parezca imposible) tras los infinitos bailes que producen las bandas que tocan sobre su escenario. George Dann, Raffaella Carrá, Putilatex, Ojete Calor, Azúcar Moreno, Malena Gracia, La Terremoto de Alcorcón, King África, Mª Jesús y su Acordeón, Karina, Olé Olé y hasta la gira definitiva de Operación Triunfo 1. No ha faltado nadie a Horteralia, ni Camela.

A todo el mundo le molaría tener los dos apellidos que tiene Horteralia: Es el festival que parte la pana y el festival más divertido de España. Casi ná. Y os preguntaréis que para qué sirve ir hortera a este evento pues todo tiene un premio. Se lucha pro la riñonera de oro y la hombrera de plata. La primera para los hombres y la segunda para las mujeres. "La distinción de sexo siempre ha sido muy hortera", se explica Sergio Martínez ante la pregunta de por qué hay diferentes trofeos para chicos y chicas. De diez seleccionados saldrá el gran triunfador que es el hortera más hortera.

Esos días de noviembre Cáceres se llena de gente de todos los puntos de España, de hecho, en la edición de 2018 llegaron a ir gente de hasta 40 provincias. No sabemos si batirán ese récord, pero por el momento ya han vendido más de mil entradas (500 de ellas son las de pista que han quedado ya agotadas por lo que solo quedan tickets para las gradas).