Esparza: "Creo que Chivite ha engañado a la dirección del PSOE"

La socialista María Chivite ha tomado cargo este martes como nueva presidenta navarra con un discurso en el que ha apelado al diálogo. “Ha sido un discurso bonito”, ha apuntado Javier Esparza. “Un discurso bonito pero vacío y que no es real”, ha añadido el presidente de UPN, que ha lamentado que el PSOE no haya querido ni sentarse a hablar con ellos.

Esparza ha asegurado que no se puede poner en la misma balanza a su partido y a los compañeros asesinados con los que aplauden a los asesinos. “Chivite habla de progresismo pero no es progresista, habla de convivencia pero Chivite es presidenta por Bildu”, ha apuntado Esparza, que cree que Chivite ha engañado a la dirección del PSOE.

Esparza ha insistido en que el PSOE ha llegado a un acuerdo con Bildu porque la abstención no se la han dado gratis. “Nunca un partido socialista había pasado estas líneas”, ha apuntado Esparza. “Han llegado a un acuerdo”, ha reiterado Esparza, a pesar de que no haya ningún documento que lo acredite. “Han superado líneas rojas y el problema son los dirigentes del PSOE, antes sabían que había líneas que no se podía pasar y que no se podía ser presidente en Navarra con Bildu. “Hay miles de socialistas que no entienden lo que ha pasado en Navarra”.

Esparza ha mostrado su indignación calificando los acuerdos de inmorales. “Más allá de la política o el nacionalismo está la ética. Hay una diferencia importante”, ha apuntado. “Hay un acuerdo”, ha insistido. "Bildu está encanta y quieren un gobierno socialista en Navarra”.