"Hay gente que tiene mucho miedo a salir de la cárcel"

“Lo que se publica es una realidad mínima y muy parcelada de lo que hay en prisiones”, dice Marisol, socióloga clínica que trabaja en prisiones. Por eso, hoy, en Personas ‘extra-ordinarias’, con Noemí López Trujillo, de Newtral, ponemos el foco en la reinserción de las personas que han estado en la cárcel.

Esto es algo que conoce de primera mano María (nombre ficticio porque quiere mantener el anonimato), que estuvo en prisión durante 3 años y medio. Ahora disfruta del tercer grado y solo acude al centro de reinserción social para dormir. “Una cosa es lo que se ve desde fuera y otra cosa es vivirlo dentro”, comenta.

Su adaptación a la cárcel no fue tan dura como podría haber sido porque “iba muy mentalizada de dónde iba a entrar”. Allí su percepción cambió, “dentro me he dado cuenta de las diferencias entre las personas”, algo que le hizo sentir “una privilegiada”, principalmente por tener el apoyo de su familia. No todas sus compañeras tenían esa suerte, por eso, como comenta, “hay gente que tiene mucho miedo a salir”.

Marisol añade que esto se produce por las dificultades que se van a encontrar, “el principal temor de una persona que sale de prisión es incorporarse a la vida laboral. Hay una realidad empresarial que se resiste a dar esa oportunidad a personas que han estado privadas de libertad”.

Las asociaciones de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario se encargan precisamente de evitarlo, porque si una persona “sale con el propio estigma, fuera se refuerza más todavía”. Para ello llevan a cabo una labor de sensibilización a la población. Como una de las compañeras de Marisol, a la que cita, explica que “hay que trabajar las rejas mentales, no físicas, para que no permanezcan cuando salen de prisión”.

Por ello, ambas se posicionan contra la prisión permanente revisable. “A una persona privada de libertad tantísimo tiempo no le hace ningún bien”, dice María. “Yo no puedo estar a favor de una medida así, porque contradice el propio tratamiento. ¿Cómo vas a tratar a una persona si no vas a trabajar con ella para que pueda poner en práctica el tratamiento?”, opina Marisol.