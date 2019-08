Viajar sin saber el destino

Para aquellos que quieran viajar pero no tengan claro dónde visitar o no quieran ocuparse de organizar los viajes, la solución está en webs como wowtrip. Andrea Fleta, es una de las cofundadoras del portal donde se ofrecen 40 ciudades posibles aunque la definitiva no la elige el interesado en viajar. Aun así, sí existe la posibilidad de descartar algunos destinos en caso de haber ido ya o no tener ganas de visitarlo.

Para planificar el viaje, o mejor dicho, que te lo planifiquen, basta con entrar en la dirección de internet e introducir el número de viajeros, la ciudad de origen y el número de días de estancia. Una vez rellenos todo estos datos, se cierra el precio, pese a que el destino no se anuncia hasta el momento en el que estás en el aeropuerto. Eso sí, dos días antes se avisa del tiempo que va a hacer, del horario del vuelo y de las restricciones de equipaje. Para los inquietos existe la opción de averiguar dónde se se va 48 horas antes del despegue del avión.

Andrea Fleta cuenta que pese a ser más económico que un viaje planificado de forma personal, las calidades que ofrecen no son low cost. La economía unida a la aventura ha provocado que haya alguna persona que ya ha viajado más de 10 veces a ciegas o grupos de amigas que repiten la experiencia cada año. Entre las ciudades posibles están grandes capitales como Berlín, Londres o París y otras menos habituales.