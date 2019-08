Medio siglo de Woodstock: Mitos y leyendas del festival que cambió la música

Pocos eventos en la historia de la música han generado tanto mito, tanta leyenda, como el festival de Woodstock, uno de los eventos más icónicos y masivos de los años sesenta, la cima de la contracultura, de aquellos jóvenes que tomaron a las bravas esa década salvaje y agitada y que reclamaron una identidad propia a través de la música.

Woodstock fue un festival caótico que rozó la tragedia y que reunió a más de medio millón de jóvenes que acudieron en masa desde todos los rincones de EEUU y que llegaron andando abandonando su coche ante el atasco eterno que se formó.

El festival de Woodstock era repleto de mitos, de leyendas, pero también de música. La que pusieron estrellas como Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, The Band, Joe Cocker, Santana, Greatful Dead o Jefferson Airplane, grupos y artistas que pusieron la banda sonora de aquellos años locos de finales de los sesenta. Un elenco histórico, una reunión única de talento que acabaron ante aquel mar de jóvenes poniendo música a un fin de semana difícil de olvidar, casi tanto como de organizar.

El festival de Woodstock marcó el techo de la música de los años sesenta y marcó un antes y después, fue un evento de excesos, marcado por el caos y que salió bien de milagro. Una ciudad de medio millón de jóvenes levantada en medio de la nada y que durante tres dio cobijo a una generación que soñaba con cambiar el mundo. Por el escenario de aquella explana abarrotada desfilaron algunas de las mejores bandas de todos los tiempos y dejaron su huella. Este año se cumplen 50 años de aquel evento histórico y hemos querido recordarlo y lo hacemos de la mano de Manuel Recio y Mario Tornero.

Otros programas de Sofá Sonoro

La revolución de Jimi Hendrix

The Who, salvajes e inadaptados

Los cuatro años mágicos de Janis

El viaje fugaz de la Creedence

Cuando The Band la lió parda

La cima de Joe Cocker