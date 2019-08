Monica Lewinsky produce la nueva de 'American Crime Story', sobre los Clinton

Después de revisar el juicio de OJ Simpson en la primera entrega y el asesinato de Giani Versace en la segunda, vuelve American Crime Story con otro truculento caso: el affair de Monica Lewinski con el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton.

Impeachment se titulará esta tercera propuesta de American Crime Story que va a contar con la propia Lewinsky como productora y que se estrenará a mediados de septiembre de 2020 en la cadena FX, en torno a un mes y medio antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

La actriz californiana Beanie Feldstein encarnará a la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky. Feldstein, que este año ha recibido muchos elogios de la crítica por su papel en la comedia Booksmart, de Olivia Wilde, liderará un elenco muy femenino en el que también aparecen Sarah Paulson y Annaleigh Ashford.

Impeachment va a contar la historia de Lewinsky y su relación con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien fue sometido a un juicio político por este enorme escándalo que casi se salda con su salida del cargo. Y tras el cual, la recientemente fallecida Toni Morrison, bautizó a Clinton como el primer presidente negro, debido al acoso mediático al que fue sometido.

Ryan Murphy, el gran cerebro de American Crime Story y que alcanzó la fama por series como American Horror Story o Glee, adquirió los derechos televisivos del libro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President de Jeffrey Toobin acerca del caso Lewinsky para llevarlo a la pequeña pantalla.

Sarah Burgess se ha encargado de adaptar el libro y de firmar el guion de Impeachment, un proyecto para la serie del que ya sabámos su existencia desde enero de 2017. En un texto dirigido a la revista Vanity Fair, Lewinsky ha admitido sus dudas sobre si debía incorporarse o no a este proyecto. "Estaba indecisa y, verdaderamente, más que un poco asustada sobre firmar (por esta serie)", dice Lewinsky.

"Pero después de una larga cena con Ryan, llegué a entender más claramente lo dedicado que está a dar una voz a los marginados en todo su brillante trabajo. Soy una privilegiada por trabajar con él y con el resto del talentoso personal del equipo, y soy una privilegiada por tener esta oportunidad", añadió.