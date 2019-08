Adrián San Miguel: "Alisson que no se relaje, porque estaré yo apretando desde atrás"

Adrián San Miguel, el que fuera portero del Betis y jugador del West Ham durante las últimas seis temporadas, ha atendido a El Larguero tras hacerse oficial su llegada al Liverpool. El conjunto de Klopp se quedó sin Mignolet, y rápidamente ha fichado a su recambio de cara a esta próxima temporada.

Adrián afirma haber barajado otras opciones muy interesantes de equipos de la Liga española, pero sin embargo no pudo decir que no a la oferta red: "Lo de Liverpool venía de hace tiempo, incluso antes de que ficharan a Karius o Alisson. Ha surgido la oportunidad en este momento tras la salida de Mignolet, y no quise desaprovecharla"

Después de un mal año en el club londinense en el que su rol cambió, el portero español podía tomar dos caminos tal y como él mismo relata: "Tomé la decisión de salir del West Ham, y dar un cambio de rumbo en mi carrera. Tenía dos opciones salir a la palestra y ser titular o irme a todo un campeón de Champions y luchar por un puesto".

La portería red tiene dos grandes cancerberos, y el portero sevillano avisa al brasileño de que no se confíe: "Alisson está en un gran momento de forma, pero que no se relaje, porque estoy yo apretando desde atrás".

El guardameta exbético no ve la hora de saltar a Anfield y oír el "You'll Never Walk Alone": "Estoy deseoso de debutar cuanto antes en Anfield y ponerme la camiseta del Liverpool", sin embargo sabe que como Sevilla no hay ninguna ciudad, a pesar de pedir consejo a Pepe Reina: "Hablé con él hoy para pedirle consejos sobre la vida cotidiana", pero añade igualmente "Sevilla tiene un color especial".