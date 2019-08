Nicolas Cage revela que viajó durante años en busca del Santo Grial

Podría ser perfectamente la trama de su próxima película, pero no lo es. El actor estadounidense Nicolas Cage, famoso por películas como Leaving Las Vegas o El señor de la guerra, ha reconocido, en una entrevista para The New York Times, que viajó durante años en busca del Santo Grial, el recipiente utilizado por Jesucristo durante la Última Cena.

Durante estos últimos años hemos visto a Nicolas Cage poniéndose en la piel de todo tipo de personajes. Desde el carismático Ben Sanderson hasta el Motorista Fantasma o el SpiderMan Noir de la animada Spider-Man: un nuevo universo. Sin embargo, no sabíamos que también tenía alma de aventurero y que tiene tablas para interpretar a Indiana Jones.

En busca del Santo Grial

Todo comenzó hace unos años, cuando el actor se pasaba el día meditando y leyendo libros de filosofía. Después de descubrir diversas referencias relacionadas con el famoso recipiente, Cage decidió salir en su búsqueda: "Una cosa llevó a la otra. Es como cuando haces una biblioteca. Lees un libro, y hay una referencia a otro libro, y entonces compras ese libro, y relacionas las referencias. Para mi, todo era ¿dónde está el Grial? ¿Estuvo aquí? ¿Estuvo allá? ¿Existe?".

Tras hacerse todas estas preguntas, el actor comenzó un viaje que le llevaría a explorar diversos lugares: "Principalmente en Inglaterra, pero también en algunos lugares de Estados Unidos". Según cuenta la leyenda, el Santo Grial se esconde en Glastonbury (Inglaterra). Concretamente en un manantial cuya agua sabe a sangre, debido a la alta concentración de hierro, donde habría sido depositado por José de Arimatea.

La conclusión de Nicolas Cage

Mientras tanto, otra teoría asegura que los Caballeros Templarios, una antigua orden cuyo objetivo principal era salvaguardar el famoso Grial, construyeron una misteriosa estructura de piedra en Newport (Rhode Island), donde depositarían el famoso recipiente. Una historia que, inevitablemente, le recuerda a La Busqueda, película que protagonizó en el año 2004.

Sin embargo, y después de ser incapaz de dar con el paradero de este famoso recipiente, Nicolas Cage llegó a la conclusión de que el Santo Grial no era más que una metáfora de la Tierra misma. Por lo tanto, este capítulo de la vida de Nicolas Cage podría ser comparado con películas como La Busqueda y personajes como el de Benjamin Franklin Gate.