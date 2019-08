Instagram actúa contra la adicción a los likes y la obsesión por el número de seguidores

Las redes sociales han transformado la forma de comunicarnos, smartphones e internet nos permiten estar conectados 24 horas al día los 7 días de la semana, pero un manejo malo de estas puede conllevar trastornos desconocidos. Hoy se ha asomado a La Ventana para tratar este tema el psicólogo clínico: David Pulido.

Ha comentado que la gente de hoy en día no vive los momentos ni las experiencias, estos buscan la foto para abarcar "me gustas". "Se ha establecido una competición a ver quien tiene más likes". Con esta medida de Instagram los usuarios no podrán ver la cifra exacta de "me gustas" pero los dueños de la cuenta sí. "El mercado de likes continua pero no permite que esta obsesión continúe".

El psicólogo aclara que para solucionar este problema primero hay que diferenciar los likes y el significado que estos tienen. "Puedes sentirte muy mal subir una foto y tener muchos likes y sentirte bien y recibir la respuesta contraria". Por lo tanto, hay que diferenciar los momentos felices de la vida con el impacto que estos pueden tener en redes sociales.