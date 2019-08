Love of Lesbian sube el nivel en Sonorama

Love of Lesbian apretó fuerte el puño en el tercer día del Sonorama Ribera. Santi Balmés y compañía eligieron los mejores temas de su repertorio para regalar un concierto a la altura de los mejores de esta edición. Un viernes que estuvo protagonizado por la fuerte lluvia que bañó las primeras horas de conciertos pero que dio un respiro cuando cayó la noche sobre Aranda de Duero. Morgan, Carlos Sadness y una sorpresa liderada por Kitai completaron una apretada jornada.

'1999', 'Cuentos chinos para niños del Japón', 'La noche eterna' y 'El poeta Halley' brindaron un concierto de éxitos de Love of Lesbian. La banda catalana arrancó con '1999' -donde no sonó la mítica 'Por qué te vas' de Jeanette que siempre acompañaba esta canción en los últimos años- y prosiguió con ‘Universos Infinitos’, que llegó con la incondicional ayuda de Arkano. El rapero levantó el nivel en los primeros minutos del show de Love of Lesbian para después bajar al foso y disfrutar del concierto como un festivalero más.

Los temazos se sucedían uno tras otro y Sonorama vibraba. A poca gente le queda tan bien el pantalón blanco como a Santi Balmés, que tuvo tiempo de cambiarse de camiseta en mitad de sus canciones y de improvisar una cinta en la cabeza con parte del confeti que tiñó de color el escenario principal Ribera del Duero. No sé dejaron una: 'Algunas plantas', 'I.M.T.’ ‘Belice'. Tampoco su 'Cuando no me ves', 'Club de Fans de John Boy', 'Planeador' e 'Incendios de nieve', para acabar con 'Allí donde solíamos gritar'. Poca gente salió con voz de este momento.

El de Love of Lesbian fue uno de los conciertos más multitudinarios de la edición. Ahí sí que se embotelló la gente. Algo parecido sucedió con Carlos Sadness, que pese estar enfermo (“con moco”, como él aseguró) dio el callo y llevó su sonido tropical sobre una fría noche arandina y es que fue el momento de desenfundar esa rebequita que tantas veces te ha dicho tu madre que metas en la maleta. Incluso hubo algunos que tiraron de pantalón largo. 'Ahorita', 'Física moderna', 'Te quiero un poco', 'Isla Morenita' y 'Qué electricidad' se cruzaron entre palmeras, ukeleles y cervezas.

La lluvia y Kitai, protagonistas

La Plaza del Trigo es sinónimo de sorpresas y un claro ejemplo fue el show que montó Kitai en el mítico escenario de Sonorama. Los madrileños rindieron homenaje al pop y rock de los setenta y ochenta. Eso sí, con la ayuda de Alberto de Miss Caffeina, Sean Frutos de Second, Juanma Latorre de Vetusta Morla, Varry Brava y Álex Jordá de Izal. Leotardos, pelucas y un espectacular batería que se paseó entre el público mientras ellos le llevaban en volandas.

The Vaccines inició la tregua de la lluvia que empapó el nuevo recinto durante gran parte de la tarde. Su sonido veraniego difería bastante de Morgan. Estos sí que se bañaron en Aranda. La suave lluvia pero continua no impidió que su concierto se llenase. 'Volver', 'Home', 'Sargento de hierro' sirvieron de paraguas e hicieron a sus fans pasar por alto la chupa de agua que les regaba. La nube se fue y por los escenarios de Sonorama pasaron bandas de la talla de Fuel Fandango, Cupido, Second, DePedro, Full y La Sonrisa de Julia. Eso sí, la niebla tampoco se quiso perder esta jornada de viernes y se encargó de cerrar todo el nuevo recinto de Sonorama.