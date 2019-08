El profesor que debió cogerse vacaciones en agosto

Hoy vamos a hablar de un maestro que se llamaba Casiano. Con estas pistas, podríais pensar que Casiano estaba de vacaciones durante el mes de agosto, como la mayoría de los maestros, pero no. El 13 de agosto del año 363, Casiano vivió el último día de su vida. No sabemos mucho de su biografía, pero sí sabemos que vivía en Imola, una ciudad del norte de Italia, que era un maestro muy estricto y que era cristiano. Según parece, por este último hecho se negó a hacer una serie de sacrificios a los dioses romanos, que no consideraba propios. Esto no sentó nada bien a las autoridades imperiales, y fue sentenciado a muerte.

Lo que hace excepcional la muerte de Casiano es la naturaleza de su martirio. Según la leyenda, fue ejecutado por sus propios alumnos, que no le tenían ninguna simpatía. Lo dejaron desnudo en medio de la clase y lo acribillaron con los punzones que usaban para escribir sobre la cera.

Gracias a este último día de clase, Casiano entró en el santoral, y la verdad es que me sorprende que no haya una imagen de este mártir de la enseñanza en el altar de todos los profesores.

