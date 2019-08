Marc Márquez: "Es el peor resultado del año quitando Austin"

Marc Márquez ofreció declaraciones exclusivas para la Cadena SER donde dejó claro que no está cómodo con la posición conseguida en su última carrera: "Perder duele siempre igual porque somos unos ganadores", afirmó el piloto español.

Además, Márquez no dudó en hacer autocrítica sobre su desempeño y reconocer sus errores en la carrera en la que consiguió la segunda plaza: "Hoy hemos elegido mal el neumático trasero (...) Esto no le quita mérito a Dovizioso", sostuvo el de Honda.

Para concluir, se mostró aliviado por su trabajo de hoy a pesar de los errores cometidos que lo llevaron a conseguir el segundo puesto por detrás del piloto italiano: "Es un circuito donde Dovizioso me tenía que recuperar puntos y no me recuperó", concluyó Márquez.