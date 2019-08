Echenique pide al PSOE que deje el tacticismo y se ponga a negociar

Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos, sigue creyendo que el camino para llegar a un acuerdo con el PSOE es posible. José Luis Ábalos aseguró este fin de semana que si hay acuerdo sería en el último minuto y mantiene las reuniones con Podemos para el final, tras su ronda de contactos con distintos colectivos sociales.

“Nos parece una actitud poco responsable llevarlo al pitido final. Toda España vio lo que pasa cuando se intenta negociar algo tan importante en 48 horas como hizo el PSOE la última vez”, ha apuntado Echenique en Hoy por hoy. “No parece algo sensato ni responsable. Siempre hemos estado dispuestos a negociar un acuerdo integral. Supongo que responderá a algún tipo de táctica del PSOE pero con un país en juego no se debe hacer tácticas de partido y tomarse todo el tiempo que sea necesario”, ha añadido acusando al PSOE de pensar en unas nuevas elecciones.

Echenique ha asegurado que su formación no va a tomar la iniciativa en las negociaciones. “No tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes”, ha apuntado. “Somos adultos y hay un país con gente a la que le cuesta llegar al fin de mes o con alquileres abusivos. No debemos entrar en este juego de quién llama porque eso no cambia nada”.

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos cree que el PSOE baraja tres opciones. “Ojalá me equivoque”, ha señalado. “Pero creo que el PSOE maneja un acuerdo con CS y la derecha, algo que no ocultan y piden su apoyo desde el 29-A. Probablemente esa sea su opción preferida. Las otras son un gobierno en solitario de ordeno y mando como había en el bipartidismo y la tercera opción es una repetición electoral. Son las 3 opciones que manejan y quizá por eso estén alargando los tiempos buscando que alguna de ellas gane. Las tres serían malas", ha apuntado.

Echenique cree que ese tacticismo del PSOE no es buen idea y asegura que si sus comentarios en Twitter molestan es porque dice la verdad. A pesar de ello, Echenique cree que él no es el problema a la hora de negociar y afirma que no tendría problema en apartarse si así fuese. “No tendría problema en que fuese otra persona pero no creo que vaya a depender de eso sino de la decisión estratégica que tome Pedro Sánchez”, ha explicado. “Somos adultos y negociar algo tan importante no puede depender de un tuit o de que llame yo o llamen ellos. Hay que sentarse a negociar como gente seria y dejar de poner excusas”.