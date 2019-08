El juez 'heavy': "Somos más auténticos y personas más dispuestas a la felicidad y a hacer felices a los demás"

Diversas investigaciones hablan de los beneficios de la música `Heavy Metal'; y es que los ‘heavies’ son -según un estudio- más felices que el público del resto de géneros musicales. En La Ventana hemos hablado con un juez, Andrés Carrillo, que -además de ser juez- es heavy.

Basándose en su experiencia personal, Carrillo ha querido confirmar el estudio y ha asegurado que está convencido de que "no solo somos más felices sino más auténticos y personas más dispuestas a la felicidad y a hacer felices a los demás".

"Mis hijos no me han salido heavies y les gusta el rap, el trap y cosas que yo abomino", cuenta Carrillo que cree que heavy se nace y no se hace; porque aunque como juez cree en la reinserción no lo ve en el caso de la música: "Si uno no se queda simplemente con los estándares que le dan a través de los programas y mecanismos oficiales es muy posible que esa persona sea un amante del rock duro, o del jazz o de la música clásica".

Hemos aprovechado la conversación con Carrillo para preguntarle si efectivamente las mejores baladas las hacen los heavies; algo de lo que él está convencido entre otras cosas porque "la mejor música y la más culta la hacen los heavies" pero también "porque una balada heavy tiene toda la fuerza en las voces y en la interpretación de la guitarra que tienen los heavies pero le hemos bajado bastante el ritmo (...) y se une la fuerza del metal con la fuerza del amor que es algo muy fuerte".