Este martes Iturralde González comentó en El Larguero la decisión de la UEFA de situar como árbitro principal de la Supercopa de Europa a una mujer, concretamente a la francesa Stephanie Frappart.

El ex colegiado español valoró positivamente la decisión del organismo europeo, al cual también ha mandado un mensaje de cara a que esto no sea una circunstancia aislada. "Como gesto me parece increíble, da visibilidad a que las mujeres pueden sacar adelante cualquier partido al igual que los hombres, pero se me queda corto".

Este mensaje viene debido a que Iturralde informó en El Larguero de que entre los cinco grupos de árbitros que hay para pitar en Europa no hay ninguna mujer. "Me gustaría que le dieran la oportunidad y peleasen con los hombres por ello porque lo van a hacer bien. Un Manchester City vs Real Madrid, un Barça vs Bayern... ¿por qué no pueden arbitrarlo las mujeres?", comentó Iturralde.