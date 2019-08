Josemi Carmona, sobre el Open Arms: "La humanidad debe estar por encima de los partidos políticos"

Los dos miembros de la familia Carmona han pasado por la Cadena SER para hablar de actualidad, incluido el auge de Rosalía y su propuesta artística. Josemi Carmona, miembro de Ketama, reconoce que le gusta más el “flamenco ortodoxo, puro, que sea de verdad y de calidad”.

Sobre parte de la actualidad más candente, la situación del barco Open Arms, que lleva 12 días en alta mar con 151 inmigrantes a bordo esperando autorización para atracar en un puerto, ha dicho que “la humanidad debe de estar por encima de los partidos políticos. Hay una necesidad de ayudarnos, y mirarnos a la cara y eso está por encima del dinero”.

Esta filosofía no está separada del sentimiento que Carmona expresa sobre la música “es una forma de vivir, es respecto, es escuchar a la persona que está a tu lado. Es una manera de inculcar al mundo que está bien que nos escuchemos y nos miremos a los ojos.”.

Sobre la etnia gitana y el discurso de VOX, el guitarrista madrileño cree que “hay una cosa que es la que manda, el dinero. Un gitano rico no es lo mismo que uno pobre, un negro rico no es lo mismo que un pobre. La diferencia es más por el dinero que por quién eres. Algunas veces he sentido esa mirada sucia y una vez que me ha ido bien en la vida en el mismo sitio me abren las puertas e incluso me llaman para que vaya a este tipo de sitios”.

Pepe Habichuela se muestra ilusionado por poder tocar con Ketama, su “familia”, en el Festival `Flamenco on fire´ de Pamplona entre los días 20 y 25 de este mes. El artista, que recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2008, dice que es “flamenco desde que nací. Yo soy del flamenco puro que sale del corazón”.