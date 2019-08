Por primera vez en España, las ofertas de trabajo de las FP superan a las de las titulaciones universitarias, según publica Adecco en un estudio. Los Grados Medios y Superiores alcanzan el 42% de las ofertas de empleo, por el 38% al que llegan las carreras universitarias.

María García-Sauco es profesora de Formación Profesional y recibió el año pasado el premio a la mejor docente en esta categoría; esta tarde se ha pasado por La Ventana y ha asegurado que no le sorprenden los datos: "El mercado se va dando cuenta de que lo que necesitan son personas que estén formadas para una formación profesional; no que tengan unos contenidos tanto teóricos sino que salgan de la silla del centro docente y que se vaya a sentar en la silla de la oficina y que tenga la capacidad para directamente empezar a producir". De hecho, García-Sauco está convencida de que "los empresarios quieren alguien que tenga productividad; y eso es lo que se consigue con la FP".

Luchando contra los tópicos

"Quien valía iba a la universidad y quien no valía -suspendía 8º de EGB- tenía que ir a la FP", dice García-Sauco que este era el tópico que hasta ahora se ha tenido acerca de la Formación Profesional, pero que ha cambiado y "hoy en día los alumnos que escogen el grado superior saben que no es una segunda opción, sino que es una primera opción a valorar". Una opción que, cree, hay que tener en cuenta no solo porque es "muy válida", sino porque, más allá del tópico de que pueda parecer muy fácil "requiere unas competencias para poder realizarla".

Universidad y FP no son incompatibles

Además, García-Sauco señala que la FP no es incompatible con la universidad sino que conforman "una pasarela de ida y vuelta"; y es que esta profesora asegura tener "un porcentaje muy alto de alumnos que inician después la vida universitaria" y también el caso contrario; estudiantes que ya han estado en la universidad -algunos graduados y otros que no- "que quieren unos estudios que en breve tiempo -dos años- les capaciten para trabajar".

El termómetro de Google

Le hemos preguntado a esta profesora por un hecho llamativo que se produce en Google al buscar "la FP es"; y es que el buscador completa la frase con distintas sugerencias, una de ellas: "la FP es para tontos". Acerca de esto García-Sauco asegura no comprender cómo puede en pleno 2019 "seguir pululando este concepto en la red" y recuerda que las empresas valoran mucho que a sus alumnos "prácticamente no les tienes que explicar nada" porque sus estudios son "muy condensados pero muy prácticos".