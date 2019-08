Christian Lapetra: "No hemos hecho ninguna locura para fichar a Kagawa"

El presidente del Real Zaragoza declaró para los micrófonos de El Larguero sobre la reciente y sorprendente incorporación de Shinji Kagawa al club maño. Lapetra se mostró contento por la reacción de los aficionados ante la llegada del nipón a La Romareda: "No teníamos muy claro cuál iba a ser el impacto del fichaje. La verdad es que nos ha sorprendido", dijo Christian Lapetra.

El primer mandatario del histórico club del fútbol español también habló del papel que cumplirá el japonés y de las primeras impresiones de Kagawa como jugador del Real Zaragoza: "Llevábamos negociando con él un tiempo. Había que buscar a alguien que sustituyera a Pep Biel (...) Buscas un perfil de un jugador y surgió la oportunidad de fichar a Kagawa. Él quería jugar en España, ya ha visitado El Pilar, conoce la historia y sabe la importancia que tiene el club", añadió el actual presidente del Real Zaragoza.

Por último, habló sobre las cifras detrás del fichaje, las cuales no precisó pero no dudó en aclarar por encima: "Todo está dentro de los parámetros económicos que manejamos. No hemos hecho ninguna locura como las que se hacía antaño (...) No hablo de cifras y el Zaragoza no se ha endeudado por este fichaje (...) Nuestra máxima es que el club tenga beneficios todos los años porque tenemos que pagar mucho", concluyó.