Denis Suárez: "Valverde no me dijo nada cuando me fui, Marcelino sí me deseó suerte"

Denis Suárez afronta esta temporada con muchas ganas tras el calvario vivido la pasada campaña con tanta lesión. Al menos eso afirmó en su entrevista de este miércoles en El Larguero. "Siempre pensé en volver algún día y este año se ha podido dar. Tengo muchas ganas de jugar tras la temporada pasada en la que tuve muchas lesiones. El club ha cambiado mucho desde que me fui".

El centrocampista gallego evidenció que el cariño que le profesan en su tierra le ayuda mucho. "Yo lo que quiero es volver a disfrutar del fútbol y desde que he llegado a Vigo me siento feliz. Aquí veo como me tratan los compañeros, la gente del club, la afición y quieras que no te sientes importante. Espero devolver esa confianza".

También reveló la importancia del entusiasmo mostrado por la estrella del equipo para que Denis recalase en el Celta. "Iago Aspas me llamó unas cuantas veces, me apretó para que volviera. Quieras que no que me llame ha ayudado para que esté aquí. Iago es un referente, un espejo en el que mirarme y un jugador muy importante".

También dejó claro que el hecho de que se frustrase su fichaje por el Valencia responde a un hecho que le ha sorprendido mucho. "Marcelino me llamaba constantemente para contarme como estaba la situación. Yo estaba dispuesto a renunciar a muchas cosas para ir al Valencia, pero rechacé su oferta porque querían que renunciase a muchas más cosas y plantearon dudas extradeportivas. Nunca he sido una persona que fuera del terreno de juego llevase una vida extraña y que dudasen de mí en ese aspecto me dolió, era algo que no estaba dispuesto a permitir. El Celta no dudó y bueno mejor que en casa en ningún sitio".

Por último dejó claro con una contestación muy fría que su relación con Ernesto Valverde no es la mejor. "Espero ver a Neymar de vuelta en LaLiga, mejor en Barcelona que en Madrid, pero ojalá vuelva a la Liga. ¿Valverde? No me mandó ningún mensaje cuando llegué al Celta. Marcelino sí me deseó suerte".