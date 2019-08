Belinda Washington: "Acudí a un casting de Jesús Hermida disfrazada de Marilyn Monroe"

Hoy en la Entrevista Millenial recibimos a Belinda Washington, una todo terreno en potencia en el mundo artístico: actriz, presentadora de TV, cantante, escritora y pintora. Tras su exitoso papel en la serie Paquita Salas, Belinda se atreve con los jóvenes de la redacción.

“En una prueba de los casting de Jesús Hermida me dejé todo el sueldo al grabar una cuña y en un traje de Marilyn Monroe, para que luego, Jesús después de la prueba me dijera: <<Muy bien pero el próximo día usted se viste de persona>>”.

Cadena SER

Han pasado muchos años desde que empezó a presentar y actuar, pero todavía se acuerda de la primera oportunidad que le dio Jesús Hermida. Esta fue entrevistando a la cantante internacional Belinda Carlisle. "En mi primera entrevista me quedé en blanco. Me lo preparé mucho. Y dije: << Se llama como yo, ella canta y yo no. Con todos ustedes Belinda Carlisle>>".

También hemos contado con la sorpresa de los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo). Los directores de la famosísima serie "Paquita Salas" han enviado al equipo un mensaje cariñoso sobre la intervención de la actriz en la tercera temporada de la serie. "Los Javis son maravillosos, arriesgados, valientes... se entregan a tope. La vida hay que vivirla con pasión".

Antes de despedirse Belinda ha sentenciado la entrevista con las siguientes palabras: "He hecho de todo en la vida y disfruto de todo. En la vida hay que disfrutar de todo".