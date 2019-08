Juancho Hernángomez: "No me gusta ni ir de favorito ni ir de inferior ni a un partido ni a un campeonato"

En la madrugada de este viernes al sábado la selección española de baloncesto se medirá ante el rival más fuerte, el equipo americano, como prueba de cara al Mundial de China del próximo mes. Este jueves Juancho Hernángomez pasó por El Larguero para contarnos cómo se encuentran. "Lo vivo de manera un poco diferente, antes era como un sueño jugar contra los americanos y ahora estoy más motivado, conozco a los jugadores y tengo más experiencia".

El jugador madrielño dejó claro que es muy importante este partido de cara al torneo. "Es un test muy bueno para nosotros para saber donde estamos y para saber en qué tenemos que mejorar".

Además, también habló del "roster" del equipo americano de cara al Mundial. "Van jugadores de mucho talento, futuros All-Star y futuros campeones de la NBA. No son Kobe, LeBron o Durant, pero son jugadores que pueden llegar a ese nivel. Ellos vienen con muchas ganas de demostrar que los que faltan se han equivocado".

También habló de la importancia de cada jugador, aunque ensalzó por encima det todo el valor del equipo. "Aquí cada uno tiene su rol y sabe lo que tiene que hacer, en mi caso darlo todo cada vez que juego. Ser positivo, dar alegría al equipo... me gusta ser el joven (risas). No por llevar más años debo asumir un rol de liderazgo. Aquí cada pieza es muy importante, todos tenemos que estar felices por el compañero, esa es la mejor virtud que tenemos".

También hubo tiempo para echar una vista atrás y darse cuenta de lo especial que es vivir un mundial junto a su hermano Willy. "Es un sueño jugar un Mundial. Siempre hemos querido ser jugadores de baloncesto, hemos luchado muy muy duro por este sueño y somos muy felices. Competir y entrenar con él es una motivación extra".

De cara a su club, los Denver Nuggets, Juancho tiene claro que quiere estar el mayor tiempo posible en la franquicia de Colorado. "Estoy super feliz en Denver. Desde la franquicia me transmiten cada año que me quieren y que cuentan conmigo de cara al futuro. Me gustaría seguir todos los años que pueda junto a Jokic porque creo que el equipo está en una buena dirección, se están haciendo las cosas muy muy bien".

Por último, habló de su manera de afrontar el torneo. "No me gusta ni ir de favorito ni ir de inferior ni a un partido ni a un campeonato. Es un mes duro, es lo bonito de un Mundial, no se puede ir de favorito sin haber jugado un solo partido".