"Las mujeres jóvenes no ven la Guardia Civil como opción de futuro"

La Guardia Civil acaba de estrenar un plan de igualdad que tiene como uno de sus objetivos incrementar la presencia de mujeres en el cuerpo. Ahora mismo, de los 80.000 agentes de la Guardia Civil, solo un 7% son mujeres. "Llevamos cierto retraso en la incorporación de la mujer y no sabemos muy bien por qué no llegamos a las mujeres más jóvenes que no ven a la Guardia Civil como opción de futuro" explica en Hoy por Hoy María Dolores Gimeno Durán, teniente coronel jefa del área de mujer e igualdad de la Guardia Civil.

Para revertir esta situación, Gimeno Durán explica que impulsarán su presencia en centros educativos, culturales y juveniles para difundir el papel de la Guardia Civil. En la entrevista, asegura que "no es difícil ser mujer en la Guardia Civil, aunque tenemos que conseguir que a la hora de legislar se nos tenga más en cuenta".

Otro de los objetivos del plan es paliar algunas dificultades durante la maternidad: "La maternidad conlleva un tiempo de baja y eso supone que pierdes oportunidades", explica.