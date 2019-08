¿Cómo viven las fiestas populares los nietos de emigrantes españoles?

"Desde pequeña, nuestros abuelos nos llevan en coche cada verano desde París hasta nuestro pueblo. Allí pasamos uno, dos o hasta tres meses. Si un verano no puedo ir, siento que me falta algo. Allí aprendí español y es un lugar al que siempre quiero volver", explica Mélody, parisina de veintiocho años y nieta de Juana y Jesús el Juaquinillo. Su pueblo es Aldeanueva de San Bartolomé, un municipio de la provincia de Toledo de quinientos habitantes y que en verano triplica su población. "En mi pandilla del pueblo somos más de cien. Somos tantos en verano en la época de fiestas, que siempre las casas del pueblo se quedan sin agua. Pero es la mejor forma de intentar que el pueblo siga vivo.

De Aldeanueva, o Aldeanovita, como la llaman la gente del pueblo, son también los abuelos de Romáin, que llegaron a un pueblo del sur de Francia donde él nació hace 29 años. "Tenemos la casa en la plaza del pueblo y desde el balcón se ve toda la fiesta. Flipé la primera vez que vi la misa con la plaza llena de gente en torno a San Bartolomé. Me sorprendió que la gente fuera a misa durante la tarde y después se fuera de fiesta hasta las seis de la mañana. Y estoy acostumbrado, pero de pequeño flipaba con esas mezcla". "En Francia -explica Hugo, hermano de Mélody- las fiestas están diferencias por edades. Aquí no ocurre eso: en mi pueblo todos bailan con todos y lo hacen, en ocasiones, hasta las seis de la mañana, !eso no sucede en Francia".

Hablamos con un grupo de franceses e italianos, nietos de emigrantes o hijos de españoles, que todos los veranos tienen una cita crucial: las fiestas del pueblo de sus familias.