Dolores Agra tiene 78 años y próximamente dejará la lencería que regenta para jubilarse definitivamente. Con tan solo 14 años tuvo que empezar a trabajar y ya lleva cotizando 64 años. Por eso, en 2016 recibió la Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo; y así se ha convertido en la española que más tiempo ha cotizado a la Seguridad Social.

Y se jubila ahora porque "ya toca"; porque "soy consciente de la edad que tengo y me jubilo". Empezó a los 14 años porque sus padres se habían separado y "era una ayudita pequeña". Cuenta que lleva muchas horas dedicadas siempre al comercio, primero en una mercería pequeña que se ha convertido en lencería.

"A mí es lo que me gustó siempre hacer. Lo hice con gusto", cuenta Agra y explica que ha vivido muchos momentos en la tienda, "buenos y malos". Empezó con poca mercancía en la mercería "pero me fue muy bien. Fui ganando clientela, cada vez más, una clientela fija".

Ahora sus clientas se han convertido en sus amigas y la jubilación les supone un problema: “Me dicen que a ver dónde van a comprar. Y les digo: «pero si hay muchas tiendas». Y me dicen: «como la tuya no»".

Una de las curiosidades es que, trabajando, ha superado a todo el mundo en años cotizados a la seguridad social; y, de hecho, su hija se ha jubilado antes que ella. Ahora le queda su pensión y la de su marido, aunque eso sí: "Una pensión regularcilla". Y si para ella espera poco, para los suyos menos: "A mis nietos poca cosa les va a quedar. No porque no se lo merezcan".

Cuenta que "no podía aspirar a mucho más porque yo, estudios tenía muy poquitos", pero aun así tiene claro que el suyo ha sido el mejor trabajo del mundo y no lo habría cambiado por otra cosa. Sobre las generaciones que la siguen cree que se sacrifican menos, al menos "no como yo me sacrifiqué"; pero no lo dice como una crítica, sino como muestra de cómo ha cambiado la sociedad; se sacrifican menos -cree- "y hacen muy bien".

Ahora le toca iniciar otra vida y divertirse porque "ya hice muchas cosas en esta vida, así que ahora nada". Entra sus planes no está el de viajar porque fue algo que su trabajo -aunque no le daba mucho tiempo- sí que le permitió; pudo ir a desfiles en Marrakech, Madeira o París entre otros lugares.