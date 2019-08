Adrián San Miguel: "La calidad humana que tiene Klopp hace que los jugadores confíen en él plenamente"

En apenas una semana después de su llegada al Liverpool, Adrián San Miguel se ha convertido en la estrella del equipo tras dar la victoria este miércoles en la Supercopa de Europa ante el Chelsea. "Una semana atrás estaba aterrizando aquí, el viernes pasado tuvo que hacer mi debut por la mala suerte de la lesión de un compañero y anoche, menuda noche para afrontar. Al final conseguimos ganar el título con esa tanda de penaltis frenética", explicaba el portero español en El Larguero.

"Ha ido súper rápido, hay sido una adaptación express. Vine aquí a disfrutar la portería con Alisson. Sabía que si estaba a un buen nivel el míster me iba a dar una oportunidad porque tenemos muchas competiciones y hay muchos partidos de por medio. Todo se ha acelerado. Preparado y afrontando los retos que me va suponiendo", comentaba San Miguel.

Hablando de Klopp, Adrián confiesa que el entrenador le mostró "toda su confianza plenamente, una vez que Alisson se lesionó aún más todavía, me conocía de años atrás". Como míster explica que "ese positivismo y esa energía que tiene por dentro la transmite a sus jugadores, es un motivador nato" y que "esa confianza me hizo sentirme como en casa, no sólo él, si no la plantilla al completo".

"Es tal cual se muestra de cara a la televisión, la prensa y todo el mundo. Es super cercano, trata a los jugadores de tu a tu y así lo demuestra. Fue uno de los primeros en llegar a mi corriendo cuando pare el penalti, fue impresionante. A uno de los primeros que vi fue al míster. Es una locura. La calidad humana que tiene hace que los jugadores confíen en él plenamente", añadía en cuanto al entrenador del Liverpool.

San Miguel asegura que su adaptación ha sido "muy fácil" gracias a la "unidad" del grupo, que se antepone a los beneficios individuales: "Han conseguido lo que han conseguido porque el grupo es más fuerte que cualquier individuo. Entrar en el vestuario y que te hagan sentir como en casa, como uno más desde el minuto uno... ha sido una adaptación super rápida. En el terreno de juego también te lo transmiten".