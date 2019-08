Carmena no descarta integrarse en un gobierno de Sánchez: "No me han ofrecido ser ministra. Si me lo proponen, no lo sé"

Manuela Carmena ha vuelto a la Cadena SER para hablar de su vida tras la alcaldía y cómo ve la política desde fuera. Cuando se le pregunta si le han ofrecido ser ministra, reconoce que “son rumores. Esas cosas me parecen una frivolidad. Cuando alguien quiera ofrecer un cargo lo ofrecerá. A mi no me han ofrecido nada y si me lo ofrecen, no lo se”. Además, descarta encabezar una candidatura a nivel nacional junto a Iñigo Errejón.

Sobre su medida estrella, Madrid Central, recalca que “es necesaria. Me resultó muy sorprendente escuchar a José Luis Martínez-Almeida decir que al día siguiente lo quiero. De nuevo hay falta de contundencia. Las pruebas han sido muy contundentes. Creo que no se quitará. Que se pueda mejorar es genial”. Ante las declaraciones del aumento de delincuencia por parte del líder popular en el Ayuntamiento de Madrid, pide que se demuestre con datos.

Sobre las formas políticas, la jueza madrileña quiere “recuperar la ética en la política” y que hay que acabar con “los insultos en los debates públicos porque crispan, duelen y obstaculizan lo que es más importante, el debate de ideas. Se trata que seamos capaces de escucharnos”. Por otro lado, cree que “los políticos mienten con una falta absoluta de convicción. No pueden engañar ni mentir”.

También ha hablado del Open Arms y de los rescates en el mar que “no están siendo respaldados. Las organizaciones están haciendo una labor encomiable. Europa tendría que crear un cuerpo de salvamento europeo”.