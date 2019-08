La fotografía de un anciano llorando frente a La Malagueta se hace viral por su emotiva historia

Esta semana, se hacía viral una fotografía en Twitter en la que se ve a un anciano sentado en una silla en la orilla de la playa de la Malagueta, en Málaga. Aparentemente podría parecer una fotografía más que navega por las redes sociales pero, esconde una historia personal detrás de ella. El responsable de la fotografía, el periodista y director de contenido de Canal Málaga, Santiago Souviron, que paseaba en ese momento por la playa.

"La historia está llena de casualidades. Tenía planes hechos, había quedado para cenar con un amigo que me llamó a última hora para cancelarlo, decidí ir a hacer deporte, pero al rato no me apetecía mucho y me fui a pasear a la playa cuando vi esa imagen que me emocionó sin saber aún que había detrás" nos narra el artífice de la fotografía.

Después de sacar la fotografía, Santiago Souviron se acercó a ver al hombre que estaba llorando. "Le pregunté que le pasaba y el hombre me contestó que estaba estupendamente" afirma Souviron y continúa explicando que fue entonces cuando el anciano le contó su historia. "Tuvo que irse de Málaga por diversas causas. Al emigrar, conoció a una chica con la que se casó y de la que enviudó. Su hija, que vive en el extranjero, se lo llevó entonces a vivir con él, todavía más lejos de su Málaga natal. 34 años después volvió a su tierra, al sito donde jugaba de niño" cuenta el periodista.

Souviron no volvió a saber nada de este señor y nos explica en La Ventana que cuando llegó a casa, dos horas después, vio la foto y se emocionó. "Cuando llegué decidí publicar la foto sin pensar lo que escribía. Estos fenómenos que se hacen virales se convierten en esto por la naturalidad con la que se hacen" concluye Souviron.