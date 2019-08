Cuatro genios de la música

Hablamos con Óscar García Blesa de cuatro personajes inmortales con algo en común: nos dejaron demasiado pronto.

Freddie Mercury, vocalista principal de la banda Queen, ha sido uno de los artistas que ha estado en boca de todos este pasado año, gracias a la película Bohemian Rhapsody.

Mercury es recordado no solo por su voz (la revista Classic Rock le considera el mejor cantante de rock de la historia), también por carisma, sus extravagancias y su talento para componer canciones legendarias como la misma Bohemian Rhapsody, We are the Champions o Don’t stop me now, entre otros éxitos. Murió en 1991 a los 45 años víctima de sida.

Prince Rogers Nelson, más conocido como Prince, es otro de los grandes nombres de la música del siglo XX. Un artista polifacético: cantante, compositor, bailarín, actor, filántropo. Según contaba él mismo, sabía tocar 30 instrumentos.

Gracias a I wanna be your lover, despegó su carrera y se convirtió en la gran esperanza de la música negra estadounidense. Su mayor éxito fue Purple Rain, una canción que como explicó él mismo “habla de afrontar el fin del mundo con las personas que quieres, esa es la mejor despedida”. Sin embargo, Prince murió de una sobredosis con 57 años.

El camaleónico David Bowie nos dejó por un cáncer el mismo que año que Prince, en 2016. Cuenta con un amplio historial de famosas canciones como Heroes, Changes o Let´s dance.

El británico es considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. También tenía talento para tocar varios instrumentos como la guitarra, el piano, la batería o el violonchelo.

Y en 2009 nos despedimos del “Rey del pop”, Michael Jackson, posiblemente la estrella de la música pop más reconocida e influyente.

Su trabajo comenzó desde niño y se extiende a lo largo de más de cuatro décadas. Su disco Thriller es considerado el álbum más vendido de todos los tiempos, con más 70 millones de copias vendidas. Además, intentó que la canción Bad fuese cantada a dúo con Prince, pero este último no accedió.

Su muerte rodeada de polémica y en extrañas circunstancias, provocó una gran conmoción en todo el mundo, que despidió a Jackson con apenas 50 años. Pero su legado y su música, serán recordados por sus millones de fans en todo el mundo.