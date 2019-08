A veces uno no sabe cuando llegan las curvas y para el Barça van a llegar ya

Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, ha dejado en El Larguero su opinión sobre la derrota del FC Barcelona en el primer partido de la temporada ante el Athletic Club por un tanto a favor de los locales. Aduriz ha sido, sin duda, el protagonista de la jornada con un golazo de chilena que Ter Stegen no pudo parar en los últimos minutos del encuentro.

Además del gol, el club blaugrana se mostró perdido en el terreno de juego con una primera parte muy mala. Aunque en la segunda mitad han salido más enchufados, no se pudo hacer nada por conseguir abrir el marcador en este nuevo curso. Un hecho que Valverde criticó tras el partido, haciendo referencia a la pretemporada del equipo, que no ha ayudado a su preparación.

"A veces uno no sabe cuando llegan las curvas y para el Barcelona van a llegar ya. Entiendo que va a ser una semana complicada para Valverde por el planteamiento. El hecho de dejar a un jugador como Rakitic en el banquillo porque lo de Busquets ahora la gente podrá criticarlo pero tampoco podemos negar que había gente que pedía que el jugador tuviera algún aviso de vez en cuando. Y ha llegado en el día de hoy", explicaba Garrido al inicio del programa.

"La primera parte no me ha gustado nada el Barça, creo que ha sido superado claramente por el Athletic Club. Ha arrancado de otra forma la segunda. No es una buena noticia para el Barcelona que Rafinha el mejor jugador del partido. Ha tenido un par de acciones buenas al palo. Pero sinceramente no le ha dado", añadía.

En cuanto a lo que el entrenador del Barcelona comentó sobre la pretemporada: "Creo que Valverde tenía razón en que la preparación no ha sido la mejor pero entrena al Barça, al Atlético de Madrid... este tipo de equipos saben que tienen que hacer caja entonces. Después hay equipos como el Athletic Club, otro club grande, que lo prepara de otra forma y llega mejor. Creo que es lo que ha pasado. Más allá de eso creo que el empate habría sido lo más justo, pero golazo de Aduriz".