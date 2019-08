Miguel Ángel Ramírez: "Ha habido falta de sensibilidad, es una pena que no se aplazara"

En Gran Canaria, un incendio ha devorado más de 1500 hectáreas. En El Larguero, hablamos con Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, sobre la situación que se vive en la isla y las consecuencias que esto trae para su club.

Miguel Ángel Ramírez sostuvo que, por parte del club isleño, se solicitó la postergación y suspensión del partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Smart Bank, en el que la UD Las Palmas enfrentó a la SD Huesca: "Pedimos la suspensión del partido pero Javier Tebas me puso de ejemplo cuando el partido frente al Barcelona se jugó aquel 1 de octubre", señaló.

El presidente, además, dijo que "ha habido falta de sensibilidad", a lo que añadiría después que no comprende lo decidido por los dirigentes de LaLiga: "Javier me decía que la postura de LaLiga tenía que ser esa. Yo no la entiendo. Es una pena que no se tomase la decisión de aplazarlo, pero hay cumplir con los contratos de TV", concluyó.