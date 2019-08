Dos proyectos para luchar contra las agresiones sexuales

Sentir miedo cuando caminas sola por la calle es algo que la mayoría de mujeres ha experimentado. Como respuesta a esta inquietud, dos grupos de jóvenes han creado sistemas que ayudan a proteger a las mujeres: Sassy bark, una empresa de joyas de autodefensa; y When and where, una app que socorre en caso de peligro.

Amanda Cámara es una de las creadoras de Sassy Bark. Esta empresa emergente ha creado unos colgantes cilíndricos en los que se introduce un spray de pimienta camuflado. En caso de tener que utilizarlo, bastaría con tirar del colgante, que se cierra con imanes, y rociar al atacante. “Es bastante intuitivo, no hay mucho lugar a confusión. Siempre hemos pretendido que fuera de fácil uso, de rápido acceso y que estuviera a mano”, dice Cámara.

Rociar con él a un agresor “causa un poco irritación, dificultad para respirar, y en definitiva pretende regalar unos minutos para salir corriendo en caso de que haya un ataque”, expone la creadora. Además, deja una marca “que dura 48 horas y se puede detectar con luz ultravioleta”.

La idea nació a raíz de que Amanda tuviera que atravesar la Casa de Campo. Le daba miedo, así que alguien le propuso comprar un spray de autodefensa convencional. El problema es que tenía que llevarlo guardado en la mochila, lo que dificultaba la rapidez de reacción. Junto a una compañera comenzaron a desarrollar el prototipo.

Ahora que ya lo tienen diseñado, “el próximo paso es hacer un crowdfunding y el objetivo es recaudar fondos para empezar a producir el primer lote ya”. En cuanto esté disponible se podrá comprar en su página web.

Una app para caminar sola con seguridad

When and where es el proyecto académico de un grupo de chicas de entre 15 y 16 años. Se trata de una aplicación que alerta en caso de emergencia. Una de las creadoras, Lucía Adrián, explica su funcionamiento: “Tu empiezas a andar o correr, y si te paras la aplicación te pregunta si estás bien. Si le contestas que sí sigue la ruta. Si le contestas que no, llama a los servicios de emergencia. Si no contestas avisa a un contacto que tengas previamente establecido. Con el modo ‘Llévame a’ eliges una ruta y si te paras o te desvías te manda la notificación”.

El sistema que han empleado es seguro, “para nosotras era muy importante la privacidad”, dice. Por eso los mapas no se pueden hackear y la geolocalización se activa únicamente en caso de peligro para que la persona que tienes seleccionada pueda saber dónde estás.

Esta app, que está “enfocada principalmente a las mujeres, pueden utilizarla otros colectivos vulnerables como niños, personas mayores o con Alzheimer”, según cuenta Lucía, ya está disponible en Android. Próximamente ampliarán los idiomas y la adaptarán a iOs.