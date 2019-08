Manu Carreño: "No veo al PSG aceptando esa oferta, ni de coña"

El futuro de Neymar Jr. sigue en el aire. Apenas restan diez días para que se cierre el mercado de fichajes en España y no está claro dónde va a acabar el futbolista brasileño que actualmente pertenece al París Saint-Germain.

Manu Carreño explicaba este lunes en 'El Larguero' los motivos por los que el Barcelona trataba de lograr este fichaje. "Han presentado su última oferta al PSG con la sensación de que les van a decir que no. Es lo que creen en el Barça, que en el fondo el PSG no les quiere vender a Neymar. Y yo creo de verdad que están más pendientes de que no lo fiche el Madrid y de satisfacer a Messi, que de verdad fichar a un tío que se rió del Barça y que denunció al Barça".

Acto seguido, Adriá Albets informaba acerca de esta última oferta culé por el jugador: cesión con opción de compra de Neymar. Algo que Manu Carreño piensa que el PSG jamás aceptaría. "No lo veo claro. No veo yo al PSG diciendo "venga, te cedo a Neymar y el año que viene hablamos". No lo veo ni de coña".