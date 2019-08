"Nos han tenido secuestrados mientras otros llegaban a la isla, es increíble"

Escucha la entrevista completa con Óscar Camps:

El fundador y director de la ONG Open Arms, Óscar Camps, ha atendido a la Cadena SER a minutos de desembarcar en la isla italiana de Lampedusa. Les toca esperar un poco más. Llevan 19 días en la costa italiana. "Lampedusa es una isla pequeña y tiene recursos pequeños. Ha habido un naufragio cerca. Primero la urgencia, como es obvio, y luego nosotros. Aunque nosotros también somos una urgencia", ha comentado Camps. "Por fin los 83 migrantes que quedan a bordo van a pisar tierra y van a ser atendidos como se merecen. Van a bajar de estos 180 metros cuadrados de hierro que les tienen recluidos. Es una alegría que esto no se alargue más y sea definitivo", ha continuado.

El propio Camps ha reconocido que esta misión ha sido una de las más complicadas a las que se ha tenido que enfrentar desde que fundó Open Arms. "Estoy satisfecho, orgullosísimo del trabajo de este equipo. Hemos estado muchos días el mar trabajando. Es muy duro atender a 160 personas, eran 160 personas al principio. Hay que comer, cenar, curarlos, las situaciones de estrés, de violencia... Después de 65 misiones esta ha sido la más dificil. He visto cosas que no había visto nunca. Hay gente que viene muy destrozada", ha lamentado Camps, que ha centrado parte de sus críticas en la labor de los gobiernos.

"Con el Gobierno (de España) nos hemos comunicado con los medios de comunicación, cuando nos hemos enterado de algunas cosas ya no eran ni titulares en los medios. Para nosotros seis días más de navegación serían un suplicio. No se si han estado atentos al día de hoy, pero han saltado 15 personas. Después de tantos días ya no se puede más. Es una cuestión física, somos los que somos. No sé lo que piensan algunos dirigentes irresponsables de ministerios y de gobiernos", ha respondido al ser cuestionado por el envío del buque Audaz por parte del Ejecutivo.

Respecto a qué pasará ahora con los migrantes que venían a bordo de la embarcación, el propio Camps ha reconocido no tener muy claro si permanecerán en Italia o formarán parte del programa de reparto. "Había seis países que se habían ofrecido voluntarios. No sé como piensan hacerlo. Nuestra misión es proteger las vidas en el mar, allí donde no hay administraciones que hacen ese trabajo. Esto no nos corresponde. Nosotros queremos estar donde no hay nadie. A cuatro millas de aquí hay otro naufragio. Esto sigue pasando. En los últimos días han llegado a Italia 118 personas en nuestras narices cuando los 108 que teníamos a bordo no podían salir de una forma incomprensible. Nos han tenido secuestrados mientras otros iban llegando a la isla. Es increíble", ha recriminado.

La incautación del Open Arms

Otra de las incógnitas a la que se ha referido Camps ha sido al futuro de la embarcación, que permanecerá al menos dos semanas retenida en Italia. "No se puede tener todo. Hubiera sido muy bonito desembarcar, cambiar de tripulación y volver a seguir haciendo lo que venimos haciendo. Hubiera sido bonito pero no han querido que lo sea. Hay gente que tiene otros intereses. Hoy casualmente se ha deshecho el gobierno italiano. Hoy precisamente el fiscal ha venido a ver el barco y en 30 minutos ha visto que esto era inhumano", ha explicado.

"Cuando después de 19 días el fiscal decide desembarcar a todo el mundo, es evidente que va a abrir una investigación y va a ver por qué hemos estado así 19 días. La misión de esta Fiscalía será documentar esto y exigir responsabilidades. También hay una demanda por secuestro y veremos. El barco se retiene como si hubiesemos participado en un delito", ha lamentado Camps, que también ha afeado la petición de Salvini de que se les retire la bandera.

"No creo que nos retiren la bandera. En las redes se dicen muchas barbaridades. A la hora de la verdad es mucho más difícil. Hay quien lo ha intentado y lo vamos a sentar en el banquillo. Que nadie se piense que porque incautan el barco se ha acabado la fiesta", ha sentenciado.