El presidente del Cabildo de Gran Canaria confirma que la zona afectada "en Tamadaba es menor de lo que se creía"

Más de 9.000 personas desalojadas y en torno a 10.000 hectáreas arrasadas en Gran Canaria por las llamas son las cifras del peor incendio en lo que va del año .

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. "Anoche, en la última reunión que tuvimos por la noche los analistas del Cabildo creían que podía ser una noche peligrosa", aunque no obstante, finalmente la noche ha ido mejor "de lo que esperaban"

Además, Antonio Morales confirmaba que el terreno afectado del Parque Natural ha sido menos de lo que se estimaba, según los últimos datos de primera hora de la mañana.

Por otro lado, "con toda la cautela", afirmaba que este martes probablemente ya habrá gente que pueda volver a sus casas después de ser desalojada y no se aventuraba a afirmar si el incendio habría sido provocado o no, aunque no negaba que "ha habido sospechas desde el primer momento."

"Hemos tenido 3 incendios en los últimos 8 días, El primero se produjo por una imprudencia. El segundo lo provocó un incendiario. Y este último no sabemos, está la investigación en curso", finalizaba Antonio Morales.