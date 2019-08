Sarabia: "¿Madridista o culé? Neymar jugó en el Barça, tiraría por ahí"

Pablo Sarabia acabó con su aventura en Sevilla este pasado verano para recalar en el PSG, equipo en el que comparte vestuario, entre otros, con Mbappé y Neymar. Este miércoles pasó por El Larguero y charló con Manu Carreño.

"Le di muchas vueltas, medité mucho la salida del Sevilla, estaba muy feliz y me sentía muy querido allí, pero llegaron una serie de opciones y la que más me atrajo fue la del PSG. Está entre los cinco mejores de Europa", comentó, aunque dejó claro que su relación con el club hispalense no se ha visto deteriorada en absoluto. "Al Sevilla le tendré cariño siempre. Simplemente fue una decisión personal. Hablé con Monchi y los dos vimos que la mejor decisión era esta".

También habló de lo espectacular que es Kylian Mbappé. "Entrenar con Mbappé es una de las cosas gratas que me he llevado, porque simplemente desde el primer día me acuerdo que hicimos un partido reducido y en apenas tres minutos había marcado dos goles. Dije "esto es una locura". Entrenar con esta gente te sirve para progresar".

Por último, habló de Neymar Jr y de como ve al brasileño. "Le veo tranquilo, entrenando bien y creo que está centrado a pesar de todo lo que tiene. Hablo con él y la sensación que me da es que está tranquilo, si se soluciona ya lo solucionarán ellos. ¿Si me ha dicho que se quiere ir? No tenemos esa confianza como para que me lo confiese a mí. Yo le veo a gusto. ¿Madrid o Barça? Sé que ha estado en el Barça, así que tiraría por ahí".