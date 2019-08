Nacho Guerreros: "Yo de pequeño quería ser presentador de televisión y cantante"

El personaje que hoy nos ha visitado en la 'Entrevista Milenial' es un actor que le encanta la televisión. Salió de su Calahorra natal para lograr su sueño en Madrid, donde ha trabajado en cosas muy diversas, ha desmontado platós, ha trabajado con personas discapacitadas, ha sido camarero, ha trabajado en una línea erótica y montó su propio negocio de decoración. Nacho Guerreros es conocido por sus papeles en "Aquí no hay quien viva" representando a "José María" y en "La que se avecina" como "Coque".

"Al escuchar a todos estos personajes me entra la risa porque sigo reviviendo los guiones y me sigo riendo" nos explica el actor. " Me acuerdo el buen ambiente que había cuando fui a rodar los primeros días en 'Aquí no hay quien viva'" recuerda en La Ventana Nacho Guerreros.

"Cuando llegué al rodaje para interpretar a José María creo que gustó tanto porque me llevé el personaje desde casa puesto. Cuando llegué allí me fui al bar mientras esperaba y se pensaron que era una persona que vivía en la calle de verdad, no que fuera un actor" nos cuenta rememorando su paso por la serie.

Desde el año 1991, que empezó a estudiar teatro en Madrid, comenzaron los proyectos actorales como la obra de teatro 'Bent' con la que fue nominado al premio de "mejor actor" de la Unión de Actores y que, tras ella, "jamás he dejado de trabaja como actor" asegura Nacho Guerreros. Ahora está trabajando en la obra de teatro que ha producido el, "Juguetes Rotos" que se vuelve a estrenar en el Teatro Español de Madrid.

A Nacho Guerreros no le molesta que le paren por la calle nombrándole por el nombre de su personaje, Coque, porque "Es normal que las personas que conozcan por el nombre de tu personaje son muchas las personas que ven la serie" cuenta el actor.