Álvaro Benito: "Veía imposible lo de Neymar en el Real Madrid, pero cada vez me lo creo más"

El culebrón del verano, que lleva como nombre Neymar, sigue dando juego. El FC Barcelona sigue buscando alguna oferta por la que el PSG se plantee firmemente la salida del jugador brasileño del club parisino. A 12 días de cerrar el mercado de fichajes, el Real Madrid se mantiene alerta y al margen de toda la polémica, aunque no se descarte que mueva ficha en los últimos días.

Este miércoles, Álvaro Benito comentó en El Larguero junto con Manu Carreño la posibilidades de que el astro brasileño pueda acabar vestido de blanco en el Bernabéu: "Daría mucho morbo ver a Neymar en el Real Madrid por su pasado, por cómo ha sucedido todo. El Barça lo ha intentado todo, lo sigue intentando todo para incorporarle a sus filas. Si acaba jugando en el Madrid sería toda una sorpresa. Yo lo veía imposible pero cada vez me lo voy creyendo más, sobre todo viendo la declaraciones de Leonardo, que da por hecho que el jugador va a salir".

"Jugadores como Neymar te dan un salto cualitativo, sin duda, a cualquier once titular. Zidane tendría que ver como cuadra las piezas del ataque. Si viniera, igual Vinicius igual debería buscar una cesión, no lo sé", explicaba el ex futbolista durante el programa, aunque apunta que con la llegada del brasileño "la balanza no estaría equilibrada" y "todo lo que no sea Cristiano Ronaldo, nada se puede acercar a Messi".

De volver al club blaugrana, Benito apunta que "el Barça se convertiría en un equipo de galácticos, sólo me encajaría en un 4-2-3-1" y que "el once del Barcelona estaría muy lejos del resto". En el caso de dar la sorpresa y volar hacia Madrid, el ex jugador indica que "sería la estrella absoluta del equipo y Zidane tendría que sacarle todo el rendimiento".