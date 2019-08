La mayor selva tropical del mundo, el Amazonas, vive estas semanas sus peores incendios. Las llamas han arrasado ya con una superficie similar a la extensión del País Vasco. La extensión de los incendios en la región ha obligado a algunos estados amazónicos, como Amazonas y Acre, a declarar situación de emergencia o alerta ambiental debido a que la humareda multiplica las enfermedades respiratorias y afecta hasta el tránsito aéreo.

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Eduardo Saldaña, co-director de El Orden Mundial sobre estos incendios, que califica como "los peores en los últimos años".

"No es una crisis política, pero sí social. Jair Bolsonaro no es el personaje más amigo del medio ambiente", explica Saldaña, quien habla de "pasividad" en el presidente brasileño. Una pasividad que achaca al "nacionalismo con el que ve el territorio de la Amazonia". "Que la amazonia sea considerado como un bien global no está bien visto", añade el co-director de El Orden Mundial.

La deforestación en los últimos años ha ido en aumento en los últimos años. "El Gobierno de Lula tuvo una política proteccionista de cara al medio ambiente, pero ya en el 2014 con la llegada de la crisis económica aumentó la deforestación. Y ahora nos encontramos con un personaje como Bolsonaro que no tienen ningún reparo en decir "pan y circo"", finaliza Eduardo Saldaña