María Teresa: "He perdido a mi bebé de 18 semanas por el brote de listeria"

En plena crisis por el brote de listeriosis con un fallecido, más de 150 afectados y 56 hospitalizados, 15 de ellas embarazadas, hemos conocido el caso de María Teresa Reyes, que consumió la carne contaminada a finales de junio pero no ha sido hasta ahora cuando se ha enterado de que el foco estaba en esa carne mechada de la marca La Mechá. María Teresa ha explicado en Hoy por hoy que ha perdido a su bebé en la semana 18 de embarazo a causa de la listeriosis. Su corazón dejó de latir tras sufrir María Teresa distintos episodios de fiebre alta, presión en el cuello, dolores de cabeza y de barriga. Los sanitarios ya le avisaron de que la bacteria actuaba de forma especialmente peligrosa en el estado de gestación pero se tardó un tiempo en delimitar la causa.

María Teresa acudió en julio con fiebre al hospital donde le hicieron una analítica en la que todos los parámetros estaban correctos. "No había nada que estuviera mal, pero no me podían controlar la fiebre", explica. Tras estar hospitalizada, regresó a su domicilio el 8 de agosto con el tratamiento de antibiótico, pero no mejoró. La fiebre y el mal estado continuaban. Tras más pruebas, le comunicaron la posibilidad de que fuera una infección en la sangre. "Aún no había un diagnóstico claro hasta que me confirman la listeria, pero no sabía que había un brote, no sabía que había casos como se sabe ahora", asegura.

Es en una de las exploraciones cuando le comunican que su bebé, con 18 semanas de gestación, ha dejado de latir. El de María Teresa ha sido uno de los primeros casos del brote de listeriosis cuya alerta ya ha llegado al ámbito internacional. "Te sientes impotente, no pensaba que había más pacientes como yo. Ya no puedo hacer nada, ha sido mucha mala suerte como me ha dicho la doctora", cuenta. María Teresa debe volver el 2 de septiembre al hospital para hacerle más pruebas.