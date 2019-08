Santandreu: "No hay que olvidar que todas las personas exitosas cometen errores"

Rafael Santandreu se ha asomado este jueves a La Ventana con su sección: "Doctor en Alaska". El psicólogo ha comentado varios temas, de las cuales, ha destacado los siguientes: el error y los mochi-limosneros. Además, Carlos Matallanas disconforme con las palabras de la semana pasada, sobre la nostalgia y el pasado, ha respondido con un mensaje de voz.

Santandreu ha resaltado, de los temas expuestos, el error. Esto se debe a las declaraciones de Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla: "Arrepentirse es un ejercicio inútil". Nuestro "Doctor en Alaska" argumenta que el error siempre es beneficioso porque los seres humanos no tenemos otra forma de aprender y crecer que errando. "¡Solo no te equivocarás si te quedas modificado en casa!". Rafael Santandreu ha sentenciado: "No hay que olvidar que todas las personas exitosas cometen errores".