De minero a fotógrafo de bodas

Trabajaba en una mina de El Bierzo hasta 2010, cuando cerró. A partir de entonces, la vida de Roberto Vega cambió por completo. Ahora se dedica a la fotografía de bodas, algo que no se esperaba. “Tenía una bonita afición en la que cuando iba de viaje o cuando estaba en familia, retrataba un poquito todo lo que me rodeaba y me gustaba mucho pero jamás pensé que pudiera llegar a vivir de ello y a disfrutar tanto como disfruto”.

Cuando era minero, Vega participó en la ‘marcha negra’ y ahí empezó a inmortalizar momentos importantes. “Era mi primer contacto con la fotografía social”, cuenta Roberto. En un principio, no le interesaba trabajar en eventos. “El tema de las bodas nunca me llamó la atención hasta que fui a la primera y me enganché”, expresa. “Me gustó sobre todo el contenido emocional que había en las bodas. Me gustó muchísimo ver las relaciones humanas. Es muy bonito, es para vivirlo”, opina.

Gracias a su trabajo en más de 100 bodas, ha recibido importantes galardones, como los que otorgan las asociaciones internacionales de fotógrafos Fearless y International Society of Professional Wedding Photographers. Para seguir creciendo le gustaría trabajar en otros países: “Te da la posibilidad de conocer otras culturas desde otro punto de vista, entrar dentro de sus casas y poder participar en una celebración tan importante”.

Además, parte de su éxito se debe a su auxiliar y pareja, Inés. “Es la que más me ayuda a la hora de enfocar mis trabajos”, dice. Gracias a ella, “hay muchas cosas que he aprendido a ver que no veía antes, detalles en el vestuario, en los peinados y demás cosas que yo no era antes tan consciente como lo soy ahora…”