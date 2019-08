Hortelano: "No diría que Tokio me ha quitado el sueño: no es una obsesión, pero sé que estoy trabajando hacia ello"

Bruno Hortelano pasó por El Larguero antes de volver a competir tras un año de parón por las lesiones, que han mantenido apartado al plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros.

"Hace un año que no compito, ha sido un año tranquilo. Hemos ido aplazando el debut, siento que quiero competir ya. Tengo muchísima ilusión. Tengo un plan: sé lo que quiero y tengo paciencia para conseguirlo", comenzó. "En este parón, he vuelto con más paz interior y más motivación. Me ha ayudado en el día a día. Llevo meses haciendo una preparación muy importante".

Hortelano también explicó cuál es su objetivo principal de cara al futuro. "Como tengo un plan muy concreto, con un objetivo a largo plazo, tengo más tranquilidad y confianza. Pero habrá que verlo con el tiempo. Mi plan: competir, hacer dos o tres carreras buenas antes del Mundial. En el Mundial, pelear con mis compañeros y luego hacer una pretemporada para poder correr 100 y 200. Y luego llega Tokio. Prefiero no hablar mucho, porque cuanto más se habla de los sueños, más probable que no se cumplan".

"No voy a arriesgar mi objetivo por un objetivo algo menor. Me noto bien, me noto rápido. Pero no sé qué marcas iré consiguiendo. Tengo ganas de dar lo mejor de mí", añadió. "No diría que Tokio me ha quitado el sueño. No es una obsesión, sé que estoy trabajando hacia ello. Una vez que visualizas la cima no puedes estar mirando siempre hacia ella porque tropiezas con las piedras".

Respecto a las lesiones que le han mantenido apartado este año, Hortelano dijo que "me lesiono igual que cualquiera se puede lesionar". "Los deportistas buscamos el 100% en los entrenos y podemos arriesgar lesiones. Por suerte, mis lesiones han sido pequeñas pero las he tratado seriamente", explicó.