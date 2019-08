Juan Cerezo: "Ser editor de libros es como ser buscador de tesoros"

En el negocio de los libros no hay nada escrito. A pesar de que siempre se habla de la “crisis del libro”, la editorial Tusquets ha cumplido este verano su 50 aniversario. “No nos podemos dar por vencidos. Por mucho que se hable de la crisis del libro, deberíamos dejar de ser pesimistas porque los lectores están volviendo a descubrir el placer de leer”, explica Juan Cerezo, el editor durante los últimos diez años.

“Ser editor de libros es como ser buscador de tesoros, aunque no siempre encontramos lo que nos gustaría”, cuenta Cerezo sobre su trabajo y añade que no siempre el éxito está asegurado. “A veces, apuestas por títulos que piensas que van a ser maravillosos y un éxito, pero luego no pasa nada. Y no entiendes por qué”.

Precisamente, sobre los momentos duros asegura que “da un colchón para no traicionarte o hacer operaciones a la desesperada tener un fondo vivo de 50 años de la editorial”.

La editorial también ha tenido rotundos éxitos, como Patria de Fernando Aramburu (la novela incluso se está adaptando para televisión). “Casi siempre los éxitos vienen del lado más inesperado y eso es lo bonito del oficio. Pero con el libro Patria tuve palpitaciones y entendí que era un libro importante”.

La editorial Tusquets se fundó en 1969 por Beatriz de Moura y Óscar Tusquets. Y sus grandes apuestas para esta temporada serán la última novela de Daniel Ruiz, Rosa Rivas o Juan Trejo.