Ewan McGregor regresará como Obi-Wan Kenobi en una nueva serie de 'Star Wars'

El escocés Ewan McGregor repetirá su papel de 'Star Wars' como Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en una serie que se emitirá en la nueva plataforma de contenidos de Disney+, según anunció el propio actor a los fans de esta saga de películas.

McGregor sorprendió a la multitud en la convención 'D23 Expo de Walt Disney Co', caminando en el escenario. El actor escocés dijo que estaba aliviado de que finalmente pudiera revelar que volvería al papel. "Han pasado cuatro años diciendo 'bueno, no sé'" en respuestas a las preguntas de los fans, dijo McGregor a la multitud. "Ahora puedo decir: 'sí, lo haremos'".

McGregor interpretó la versión más joven del maestro Jedi en las tres precuelas de 'La guerra de las galaxias' a partir de 'La amenaza fantasma' de 1999. Se espera que la filmación de la serie comience el próximo año, dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Disney también lanzó el primer vídeo de 'The Mandalorian', una serie de acción en vivo de 'Star Wars' para Disney+, sobre un grupo de personas del planeta Mandalore. El más famoso es el Boba Fett de la trilogía original de 'Star Wars' de George Lucas.

Además, Pedro Pascal, un actor conocido por sus papeles en 'Game of Thrones' y 'Narcos', protagonizará la nueva serie. "La caza de recompensas es una profesión complicada", dijo una voz en un trailer de la serie. 'The Mandalorian' se estrenará el 12 de noviembre cuando Disney lanza Disney+, un servicio de transmisión de suscripción orientado a la familia que representa el mayor impulso de la compañía al mercado de vídeos en línea dominado por Netflix, Inc.