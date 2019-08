La exclusión financiera: uno de los problemas de la España vaciada

Veinticinco municipios de menos de mil habitantes de Badajoz tendrán, por primera vez, un cajero automático en sus calles. “Ahora es mucho más cómodo porque podemos ir a sacar dinero cuando lo necesitemos. Antes dependíamos de un chico que venía a la caja dos días en semana un par de horas” nos cuenta Marta Doncel, alcaldesa de Guadajira, uno de los municipios de Badajoz que, por primera vez, cuenta con cajero automático.

Sin embargo, otras zonas de España que forman parte de esa España cada vez más despoblada también sufren esta exclusión financiera. De hecho, según los últimos datos de la Revista Financiera del Banco de España, en 2017 había más de 4000 municipios sin cajero automático en nuestro país.

Hacer 20 kilómetros para sacar dinero

Los datos también nos dicen que la exclusión financiera afecta a más de un millón de personas. Como Ramón, vecino de Jarque (Zaragoza), allí no hay cajero y el más cercano está a 21 kilómetros. Además a esto se suma la discapacidad de su hijo y los problemas de accesibilidad que hay en la mayoría de pueblos. “Las personas mayores no pueden sacar dinero y dependen de que les llevemos en coche al pueblo más cercano con cajero” explica Ramón.

Contra este tipo de desigualdades luchan desde la Asociación contra la Despoblación del Medio Rural personas como Marta Corella. Marta vive en Orea, un pueblo ubicado entre Guadalajara, Cuenca y Teruel que forma parte de los Montes Universales y constituye la “zona cero de la despoblación”. Es el área más vaciada de España y también una de las zonas más despobladas de Europa. Tiene un gran atractivo turístico y los visitantes se sorprenden de que no haya cajero. “Cuando vives aquí te organizas y prevés pero la gente que viene de la ciudad no es consciente de la limitación que supone no poder sacar dinero cuando te venga bien y donde te venga bien” sentencia Marta.

A esta exclusión financiera se añade la brecha digital. A muchas de estas zonas no llega bien Internet, por lo que el proceso de realizar gestiones de forma telemática se complica. “Desde los ayuntamientos intentamos facilitar a la gente todos los trámites que puedan hacerse telemáticamente y así ahorrarles viajes” puntúa Marta.

Muchas sucursales bancarias, desigualmente distribuidas

España es uno de los países con mayor promedio de sucursales bancarias sin embargo, durante los años de crisis, entre 2008 y 2017, se cerraron 4 de cada 10 oficinas, algo que afectó especialmente a zonas rurales.