La película de 'Breaking Bad' se estrenará el 11 de octubre en Netflix

La exitosa serie 'Breaking Bad' dejó un vacío enorme cuando llegó a su final, sobre todo para sus seguidores. Sin embargo, son ahora ellos los que están de enhorabuena ya que contará con una película que responderá a todas las preguntas sobre qué pasó con Jeese Pinkman -personaje que interpreta el actor Aaron Paul-. La película se estrenará el 11 de octubre en la plataforma Netflix y está dirigida y escrita por su creador Vince Gilligan.

'El Camino: una película de Breaking Bad'. Así se llamará el largometraje que será la continuación al final de la serie que protagonizaba Walter White (Bryan Cranston) y el ya mencionado Jeese Pinkman. "El fugitivo Jeese Pinkman huye de sus captores, de la ley y de su pasado", dice la descripción de la película en Netflix. Ha sido el propio canal quien ha mostrado el primer tráiler.

¿Dónde está Jesse Pinkman?



El Camino. Una película de Breaking Bad.



El diario americano 'The New York Times' adelantó la noticia y habló con el actor Aaron Paul: "Hace dos años me llamó Vince con la propuesta y al final de la conversación me preguntó qué pensaba. Le dije que le seguiría dentro de una fogata".

La serie ya cuenta con una precuela que es 'Better Call Saul', donde ya se ha visto a gran parte de los protagonistas de la serie inicial. Esto hace que los rumores crezcan sobre qué actor se dejará ver en esta nueva película que estrenará Netflix en otoño.