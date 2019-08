Teresa Portela: "He conseguido la plaza para España, ahora la Federación tiene que establecer los criterios"

Teresa Portela se convertirá el próximo año en ser la primera mujer española en disputar seis Juegos Olímpicos y esta noche, en El Larguero, ha explicado que "es una alegría, una alegría inmensa, ni en el mejor de los sueños hubiese pensado esta hazaña, para mi es increíble, vine a este mundial sabiendo que sólo había cinco plazas para poder asistir a Tokio y estaba muy complicado. Se me ponen los pelos de puntos".

La gallega ha sido medalla de bronce en los Mundiales de Piragüismo -en Hungría-, en la modalidad K1-200. Un resultado que certifica su asistencia a los JJOO de Tokio 2020, que se celebrarán el próximo verano, a falta de la confirmación de la Federación Española: "En principio yo he conseguido la plaza para España, ahora la Federación tiene que establecer los criterios de cara al año que viene. En principio tengo la plaza".

"El momento de llegar a meta sabía o intuía que la plaza la había conseguido. Nos quedamos a 0.01 de la plata. Desde la Federación me comentaban que estaba barajando dar la plata a las tres porque así fue el momento de tensión, parecía que llevaba medio día esperando el resultado. Al final, en el momento que me dijeron tercera creo que dejé media garganta allí", comentaba muy feliz Teresa Portela en el programa, dando las gracias a todo su entorno.

A la pregunta de si serán sus últimos Juegos Olímpicos, Teresa Portela prefiere "no decir nada", comentaba entre risas. "No lo sé, fui a Sydney y ya me parecía increíble, tenía 18 años y no pensaba en ninguno más. Cuando fui en 2004 -Atenas- pensaba 'madre mía ir a dos'. Prefiero no decir nada".

La gallega acumula 15 medallas en mundiales, pero falta la medalla olímpica: "Tengo cinco diplomas. Quedé tres veces en quinto puesto, en Londres cuarta y en Río sexta. El mejor puesto fue en Londres, muy cerca de la medalla. Ahora toca resetear, lo que se ha hecho este año no tiene nada que ver para el siguiente. De aquí a un año pueden pasar muchas cosas. Lo importante es la confianza que me da esta medalla y las ganas que me entran, la motivación que me entra para estar en las mejores condiciones".