El relato de un antiguo espía del CNI: "Fue una terrible pillada"

Hay profesiones que sólo con escucharlas inspiran misterio. En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con un espía que ha trabajado durante 30 años para el CNI.

Casi nadie conoce su identidad, salvo familiares y los captores del CNI. Él estudiaba en la universidad en Zaragoza y comenzó haciendo una infiltración en grupos de extrema izquierda "con los que compartía muchas cosas menos la ideología".

Más adelante, casado con una mujer árabe, tuvo que infiltrarse en una comunidad árabe de Granada. Ahí lo quisieron adoctrinar, "estás en la parte sensible".

"La infiltración se convierte en algo natural. Uno se mimetiza y lo que hay que ocultar es el trabajo que se hace en casa", explica sobre el miedo a ser pillado. En caso de ser 'cazado' en un caso sensible, comenta en su libro, el CNI se desentendería: "Es cruel y tiene que ser así. No se genera una crisis diplomática por un espía oscuro."

Un día, un miembro de una comunidad islámica detectó que estaba sacando fotos con una cámara en el bolígrafo. "Fue una terrible pillada". Uno de los asistentes conocía ese bolígrafo por haberlo comprado días antes y lo cazó.

"Nos reconocemos enseguida", señala sobre la posibilidad de encontrarse con otros agentes, aunque asegura que siempre es otra cosa el espía y "siempre parece otra cosa".

El espía incide en que no está escondido. No obstante, hay países, como Marruecos, a los que prefiere no volver. "Tiene un servicio secreto que tiene profundas cloacas."

Este espía ha escrito el libro "El agente oscuro: Memorias de un espía infiltrado por el CNI". Un libro por el que asegura que no ha recibido reproches del Gobierno y del que considera que "solo hay un par de episodios que puede salir mal parado el Gobierno".

Por último, sobre el sueldo que reciben en un trabajo tan arriesgado, afirma que "no está bien pagado ni a la altura de las implicaciones sociales y personales. Esta vida no se la recomiendo a mis hijos"