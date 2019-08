Debate veraniego: ¿Camisas de manga corta sí o no?

Hay un debate que divide a España: ¿Camisas de manga corta sí o no? Las opiniones son muy diversas. Muchas veces depende del tipo de camisa. Las hawaianas, por ejemplo, están más aceptadas que las típicas de señor mayor con el bolsillo en el pecho. Para iluminarnos, hemos invitado a dos expertos en moda. Nuestros oyentes también han opinado.

🗳️ENCUESTA | Queremos saber vuestra opinión; ¿a favor o en contra de las camisas de manga corta?👕 — La Ventana (@laventana) August 26, 2019

Xavi Sancho, subdirector de la revista ICON, dice que “sí, pero con matices. La camisa de manga corta tiene unos códigos. La que cumple ciertos códigos es aceptable. Las que son de oficinista no”. También hay que tener cuidado con la anchura de la prenda: “Una camisa muy apretada, a no ser que quieras parecer un tronista no”. A pesar de todo, Xavi confiesa que “yo tengo de todos los tipos porque he pasado por todas las fases”, pero que no las tira para no olvidar nunca la aberración que son.

Montse Nieto, estilista, personal shopper y jefa de vestuario en El Hormiguero cuenta que “se llevan muchísimo, vas a cualquier tienda y sobre todo en verano está todo lleno”. Sin embargo, no todo vale. En muchas ocasiones depende más de quién y como la lleve que de la camisa en sí: “Hay algunas camisas lisas que las lleva un jovencito por Malasaña y tiene rollazo, pero la lleva un señor de 70 años y dices ‘ay Dios mío parece un abuelo’…”. Lo que tiene claro es que “jamás con corbata”.

La conclusión de Montse es que “en la oficina si tienes un trabajo formal en el que tengas que llevar corbata y chaqueta, no rotundo”. Por su parte, Xavi opina que “para echar unas risas, para tener colorido, para tener comodidad y tal perfecto. Hay que divertirse con ellas. Si no, pasamos”.